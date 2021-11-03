Кофейная гуща – полезный помощник в доме

Кофе – любимый напиток многих украинцев. Однако мало кто догадывается, что ее можно использовать дома для очищения не только разных вещей, но и своего тела.

Когда на дне чашки остается только кофейная гуща — не спешите выбрасывать ее в мусорку. Она отличается отличными абразивными свойствами.

ТСН.ua узнал, чем полезна кофейная гуща и готова поделиться с вами идеями ее использования.

Топ-8 советов, что очистить кофейной гущей

1. Очистка посуды. Благодаря своей грубой текстуре кофейная гуща может отлично справиться с очищением даже устаревшей грязи на сковородках или кастрюлях. Для этого необходима кофейная гуща и сода (или мыло) и теплая вода. Смешайте все ингредиенты и нанесите на губку. Натирайте посуду, пока ее поверхность не начнет блестеть. Так как кофе обладает свойством обезжиривать предметы, дальнейшее мытье обработанной посуды значительно облегчается.

2. Очистка холодильника от неприятных запахов. Неприятные запахи могут появиться в холодильнике по разным причинам – от порчи продуктов до неправильного ухода за техникой. Если они возникли внезапно и у вас нет времени бежать в магазин за специальным средством, можно использовать именно кофейную гущу. Просто насыпьте одну чайную ложку в маленькую мисочку и поставьте в холодильную камеру. Через некоторое время неприятные запахи перестанут вас беспокоить.

3. Кофейная гуща – это отличное средство для мытья духовки и гриля. Так как она отлично справляется с жиром и устаревшей грязью. Чтобы решетки от духовки снова выглядели как новые, необходимо замочить их в теплой воде с кофейной гущей на 45 минут. После этого даже самые старые пятна быстро отойдут.

4. Кофейная гуща для волос – очищение кожи головы. Сварите любимый кофе и остудите до комнатной температуры. Этой жидкостью хорошо ополаскивать волосы, чтобы очистить их от лишнего жира. Стоит обратить внимание, что кофейная гуща не подходит блондинкам, а также девушкам с окрашенными в светлый цвет волосам.

5. Очистка слива от грязи и остатков пищи. Часто бывает, что раковина на кухне забивается остатками еды и другим мусором. Чтобы очистить ее, не нужно покупать специальные химические средства. Попробуйте сначала обычную кофейную гущу, которую нужно смешать с жидким мылом и кипятком.

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6. Кофейная гуща для тела – очищение и скраб. После получения удовольствия от выпитого кофе, можно сделать великолепный и натуральный скраб для тела из гущи. Морскую соль (2 стакана) и кокосовое масло (½ стакана) смешайте с ½ стакана кофейной гущи. Такое средство отлично очищает кожу от омертвевших частиц и грязи. Хорошо подходит кофейная гуща против целлюлита. Используя скраб несколько раз в неделю, вы избавитесь от "апельсиновой корки".

7. Очистка жестких поверхностей на кухне. Для этого просто смешайте две чайные ложки растворимого кофе или уже использованной кофейной гущи с жидким мылом (мыльной водой). Такое средство отлично очищает деревянные поверхности и плитку.

8. Кофейная гуща для удаления неприятного запаха из рук. Во время приготовления пищи часто нужно почистить и порезать чеснок или лук. Как известно после них на коже рук остается неприятный запах, который долго не выветривается. Чтобы избавиться от него, смешайте кофейную гущу и теплую воду. Полученный скраб отлично удалит все запахи.

Чем еще полезна кофейная гуща

Ее можно использовать как удобрение. Мало кому известно, но кофейная гуща для растений, любящих подкисленную почву, может стать отличным усилителем роста. Когда выпили чашку кофе, обязательно добавьте остатки в горшки, а весной — на грядки. Особенно ее любят редис и морковь. Поэтому перед посадкой в ​​землю, смешайте их семена с гущей. Это улучшит структуру почвы и поможет бороться с вредителями.

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Если оставшийся после варки кофе осадок использовать в качестве удобрения постоянно, то полностью отпадает потребность в применении химии. Чтобы извлечь максимальную пользу от кофейной гущи для растений, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

сначала осадок от напитка нужно высушить в духовке или просто на бумаге – иначе на корешках начнет появляться плесень и грибок;

из кофейной гущи можно приготовить компост, добавив к одному литру осадка ведро сухой травы или опавших листьев, стакан любого органического удобрения и три стакана золы.

Рекомендуется использовать кофейную гущу и для комнатных растений, в том числе роз, папоротников, фикусов, пальм, азалий, аспарагуса и фиалок. Поливать горшки можно только после того, как подсохнет первый слой почвы. Также лучше применять отходы от натурального, а не растворимого кофе. Если вы любите пить этот напиток с молоком, то такая смесь не подходит в качестве удобрения. Поскольку молочные продукты могут стать причиной развития болезнетворных элементов.

Подходит кофейная гуща и для лица. Если нанести ее на ватный диск и приложить к закрытым векам, можно значительно уменьшить отеки, а также избавиться от темных кругов под глазами. Кофеин станет прекрасным тонизирующим средством для кожи лица.

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