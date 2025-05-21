Наступление РФ по всей линии фронта: Зеленский о том, где самые горячие бои

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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РФ продолжает атаковать по всей линии фронта, российские штурмовые действия продолжаются.

Какие направления передовой самые «жаркие», рассказал президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении за 21 мая.

Глава государства заслушал доклад министра обороны Украины Умерова и военных командующих по фронту.

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По словам Зеленского, наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно — Покровское направление.

«Продолжаем активные действия в Курской и Белгородской областях — это защита Сумщины, это защита Харьковщины, активная и действенная наша защита. Чем больше боевых действий выносится на территорию врага, тем больше это обеспечивает наши громады», — сказал президент.

Также он уточнил, что с начала Курской операции в августе российская армия понесла серьезные потери — более 63 тысяч убитыми и ранеными только на этом направлении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

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Ранее военный эксперт назвал главное направление наступления РФ летом и перечислил, какие города под угрозой.