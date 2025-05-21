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- Війна
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Наступ РФ на всій лінії фронту: Зеленський про те, де найгарячіші бої
Президент Володимир Зеленський розповів про головні події на фронті за добу.
РФ продовжує атакувати на всій лінії фронту, російські штурмові дії тривають.
Які напрямки передової «найспекотніші», розповів президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні за 21 травня.
Глава держави заслухав доповідь міністра оборони України Умєрова та військових командувачів щодо фронту.
За словами Зеленського, найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо — Покровський напрямок.
«Продовжуємо активні дії в Курській та Бєлгородській областях — це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний і дієвий наш захист. Що більше бойових дій виноситься на територію ворога, то більше це убезпечує наші громади», — сказав президент.
Також він уточнив, що від початку Курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат — більш ніж 63 тисячі вбитими й пораненими тільки на цьому напрямку.
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НА ЦЕ ЧЕКАЛИ ВСІ! ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО ОБМІН 1000 НА 1000: «Перевіряємо КОЖНЕ ПРІЗВИЩЕ»
Раніше військовий експерт назвав головний напрямок наступу РФ влітку і перелічив, які міста під загрозою.