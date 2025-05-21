Наступ РФ на всій лінії фронту: Зеленський про те, де найгарячіші бої

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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РФ продовжує атакувати на всій лінії фронту, російські штурмові дії тривають.

Які напрямки передової «найспекотніші», розповів президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні за 21 травня.

Глава держави заслухав доповідь міністра оборони України Умєрова та військових командувачів щодо фронту.

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За словами Зеленського, найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо — Покровський напрямок.

«Продовжуємо активні дії в Курській та Бєлгородській областях — це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний і дієвий наш захист. Що більше бойових дій виноситься на територію ворога, то більше це убезпечує наші громади», — сказав президент.

Також він уточнив, що від початку Курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат — більш ніж 63 тисячі вбитими й пораненими тільки на цьому напрямку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

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Раніше військовий експерт назвав головний напрямок наступу РФ влітку і перелічив, які міста під загрозою.