РФ каже про вихід на кордон Дніпропетровщини: яка ситуація насправді

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Російські пропагандисти сьогодні, 21 травня, заявили, що їхні війська вийшли на адміністративну межу з Дінпропетровською областю. Пропагандисти опублікували фото нібито окупантів біля загородження з колючого дроту.

Фото, яке опублікували російські пропагандисти, стверджуючи, що нібито це війська РФ на кордоні з Дніпропетровщиною

Аналітичний портал DeepState пише, що всі росіяни, які їхали зі своєю триколорною ганчіркою у районі населеного пункту Троїцьке, були знищені.

«Мережею шириться фото к**апів з ганчіркою на пікапі, який заплутався в єгозу, а московські блогери захлинаються від радості про „досягнення“ адмінмежі з Дніпропетровською областю, як вони заявляють, у районі Новомиколаївки. А на скрині ви можете бачити одного з тих, хто робив те фото. Така ж сама доля чекала і на його „друзів“. Пікап належить українським бійцям, які вночі просто заплуталися в єгозі, а зранку росіяни добігли туди і почали фоткатися. А відбулося це в районі населеного пункту Троїцьке, як повідомляють нам бійці. От і вся історія», — зазначили в каналі.

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Офіційна відповідь української сторони

Заяви РФ про вихід їхньої армії до адміністративного кордону Дніпропетровської області є фейком.

Про це в Telegram-каналі заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Це — фейк! І ця „новина“, і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності та навмисне опубліковані ворогом, щоб залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію», — пише Лисак.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також заявив, що росіяни не вийшли на адмінкордон Дніпропетровщини.

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Раніше військовий аналітик Дмитро Снєгірьов пояснив, навіщо РФ намагається прорватися до Дніпропетровської області.