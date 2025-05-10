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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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РФ намагається прорватися до Дніпропетровської області - експерт назвав мету

Загроза масштабування бойових дій через Дніпропетровську область стає реальнішою після активізації наступу на Слов’янськ.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Росія готується розширити фронт бойових дій до адмінкордонів Дніпропетровської області, використовуючи це як інструмент тиску на Україну та її західних союзників.

Про це розповів військовий аналітик Дмитро Снєгірьов в етері КИЇВ24.

«Відповідно, окупанти намагаються тиснути на Турецькому напрямку і Покровському. Це спроба вихід на локацію Силоборони, а саме трасу Покровсь-Костянтинівка. Це загроза оперативного оточення Сил оборони України як на Покровському, так і відповідна можливість просування на Костянтинівському напрямку», — сказав військовий.

За його словаи, основний характер бойових дій буде розгорнути за Славянсько-Краматорську агломерацію. Це міста Костянтинівка, Славянськ, Дружківка, Краматорськ. Бої вже за Костянтинівку вже практично розпочалися.

«Відповідно, окупанти будуть спробувати вирішити стратегічне завдання вихід на адмінкордони Дніпропетровської області, як на Новопавлівському, так і Покровському напрямках. Це дає їм можливість відверто шантажувати і Сполучені Штати, і політичний провід України можливістю масштабування театру бойових дій за рахунок Дніпропетровської області», — розповів він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що РФ закрила небо над полігоном «Капустин Яр», з нього запускають «Орешніки»

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