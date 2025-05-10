РФ намагається прорватися до Дніпропетровської області - експерт назвав мету

Російські військові / © Associated Press

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Росія готується розширити фронт бойових дій до адмінкордонів Дніпропетровської області, використовуючи це як інструмент тиску на Україну та її західних союзників.

Про це розповів військовий аналітик Дмитро Снєгірьов в етері КИЇВ24.

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«Відповідно, окупанти намагаються тиснути на Турецькому напрямку і Покровському. Це спроба вихід на локацію Силоборони, а саме трасу Покровсь-Костянтинівка. Це загроза оперативного оточення Сил оборони України як на Покровському, так і відповідна можливість просування на Костянтинівському напрямку», — сказав військовий.

За його словаи, основний характер бойових дій буде розгорнути за Славянсько-Краматорську агломерацію. Це міста Костянтинівка, Славянськ, Дружківка, Краматорськ. Бої вже за Костянтинівку вже практично розпочалися.

«Відповідно, окупанти будуть спробувати вирішити стратегічне завдання вихід на адмінкордони Дніпропетровської області, як на Новопавлівському, так і Покровському напрямках. Це дає їм можливість відверто шантажувати і Сполучені Штати, і політичний провід України можливістю масштабування театру бойових дій за рахунок Дніпропетровської області», — розповів він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що РФ закрила небо над полігоном «Капустин Яр», з нього запускають «Орешніки»

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