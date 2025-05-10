РФ пытается прорваться в Днепропетровскую область - эксперт назвал цель

Российские военные / © Associated Press

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Россия готовится расширить фронт боевых действий в админграницы Днепропетровской области, используя это как инструмент давления на Украину и ее западных союзников.

Об этом рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире КИЕВ24 .

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«Соответственно, оккупанты пытаются давить на Турецком направлении и Покровском. Это попытка выхода на локацию Силобороны, а именно трассу Покровь-Константиновка. Это угроза оперативного окружения Сил обороны Украины как на Покровском, так и возможность продвижения на Константиновском направлении», — сказал военный.

По его словам, основной характер боевых действий будет развернуть по Славянско-Краматорской агломерации. Это города Константиновка, Славянск, Дружковка, Краматорск. Бои уже за Константиновку практически начались.

«Соответственно, оккупанты будут попытаться решить стратегическую задачу выхода на админграницы Днепропетровской области, как на Новопавловском, так и Покровском направлениях. Это дает им возможность откровенно шантажировать и Соединенные Штаты, и политическое руководство Украины возможностью масштабирования театра боевых действий за счет Днепропетровской области», — рассказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ закрыла небо над полигоном «Капустин Яр» , с него запускают «Орешники»

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