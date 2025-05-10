Военный ВСУ раскритиковал идею 30-дневного перемирия с Россией

ВСУ держат оборону на фронте / © Associated Press

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Если Кремль согласится на 30-дневную остановку огня, то будет существовать два сценария развития событий.

Такое мнение высказал офицер батальона «Свобода» бригады НГУ «Рубеж» Андрей Ильенко, передает «Эспрессо».

Военный такой вариант прекращения огня не считает действенным: по мнению Ильенко, существует мало вероятности того, что Кремль согласится на 30-дневный режим тишины.

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«Весь предыдущий опыт свидетельствует о том, что они на это не пойдут», — отметил офицер ВСУ.

Ильенко считает, что Россия нарушит режим тишины уже в первый день. Такую ситуацию ВСУ уже имели возможность наблюдать, в частности, во время старта первого дня так называемого «перемирия» от президента РФ Владимира Путина, который тот объявил по случаю празднования Дня победы. Тогда, 8 мая, ВС РФ уже в первые часы нарушила режим тишины, о котором сама и заявляла накануне.

Относительно сценариев, озвученных военным, то, по его мнению, основная проблема состоит в том, что никто не сможет контролировать режим соблюдения тишины.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков озвучил новое условие России для прекращения огня в Украине, заявив, что Запад должен прекратить поставки оружия Киеву.

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Он также повторил российский нарратив о том, что Украина якобы не готова к немедленным переговорам, отрицая, что диктатор затягивает время.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отреагировал на новые ультиматумы Москвы, которая продолжает поставлять на фронт львиную долю боеприпасов из КНДР. Он отметил, что РФ продолжает показывать, что не желает мира.