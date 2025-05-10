В каком состоянии АЭС Украины: в МАГАТЭ рассказали детали

Хмельницкая АЭС

Реклама

В настоящее время в Украине на трех действующих атомных электростанциях — Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской — работают пять из девяти энергоблоков. Четыре реактора временно остановлены для планового технического обслуживания и заправки топливом

Об этом сообщило МАГАТЭ.

Отмечается, что два из четырех блоков должны скоро возобновить работу, что позволит увеличить производство электроэнергии. Атомные электростанции остаются ключевым элементом украинской энергосистемы, обеспечивая стабильность во время войны.

Реклама

Отдельно в МАГАТЭ отметили международную поддержку: Хмельницкая АЭС и Централизованное хранилище отработанного топлива получили системы радиосвязи, финансируемые ЕС. С начала полномасштабного вторжения Украина уже получила 135 поставок по программе помощи от агентства.

Напомним, специалист ответил, сколько времени нужно Украине для создания ядерного оружия.