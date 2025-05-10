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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В якому стані АЕС України: в МАГАТЕ розповіли деталі

Лише п’ять енергоблоків АЕС України зараз виробляють електроенергію

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Хмельницька АЕС

Хмельницька АЕС

Наразі в Україні на трьох діючих атомних електростанціях — Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській — працюють п’ять із дев’яти енергоблоків. Чотири реактори тимчасово зупинені для планового технічного обслуговування та заправки паливом

Про це повідомило МАГАТЕ.

Зазначається, що два з чотирьох блоків мають скоро відновити роботу, що дозволить збільшити виробництво електроенергії. Атомні електростанції залишаються ключовим елементом української енергосистеми, забезпечуючи стабільність під час війни.

Окремо у МАГАТЕ наголосили на міжнародній підтримці: Хмельницька АЕС та Централізоване сховище відпрацьованого палива отримали системи радіозв’язку, фінансовані ЄС. З початку повномасштабного вторгнення Україна вже здобула 135 поставок за програмою допомоги від агентства.

Нагадаємо, фахівець відповів, скільки часу потрібно Україні для створення ядерної зброї.

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