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В якому стані АЕС України: в МАГАТЕ розповіли деталі
Лише п’ять енергоблоків АЕС України зараз виробляють електроенергію
Наразі в Україні на трьох діючих атомних електростанціях — Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській — працюють п’ять із дев’яти енергоблоків. Чотири реактори тимчасово зупинені для планового технічного обслуговування та заправки паливом
Про це повідомило МАГАТЕ.
Зазначається, що два з чотирьох блоків мають скоро відновити роботу, що дозволить збільшити виробництво електроенергії. Атомні електростанції залишаються ключовим елементом української енергосистеми, забезпечуючи стабільність під час війни.
Окремо у МАГАТЕ наголосили на міжнародній підтримці: Хмельницька АЕС та Централізоване сховище відпрацьованого палива отримали системи радіозв’язку, фінансовані ЄС. З початку повномасштабного вторгнення Україна вже здобула 135 поставок за програмою допомоги від агентства.
Нагадаємо, фахівець відповів, скільки часу потрібно Україні для створення ядерної зброї.