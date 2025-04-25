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- Війна
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На Запорізькій АЕС лунали постріли: МАГАТЕ розповіло деталі
Працівники МАГАТЕ фіксують постійні вибухи та постріли на окупованій Запорізькій АЕС.
На окупованій Запорізькій АЕС 23 квітня пролунали постріли. Міжнародним експертам МАГАТЕ було наказано залишатися в адміністративній будівлі.
Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в своїй заяві.
«Експертам МАГАТЕ, які працюють на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні, було наказано залишатися в приміщенні після того, як неподалік від головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс, пролунали гучні постріли», — йдеться в заяві.
Російські окупанти пояснили інцидент «загрозою з боку безпілотників» та скасували заплановані роботи на станції. Протягом останнього тижня спостерігачі МАГАТЕ щодня фіксували вибухи та постріли поблизу АЕС.
«Те, що колись було практично немислимим — свідчення військових дій поблизу великого ядерного об’єкта — стало майже щоденним явищем і регулярною частиною життя на найбільшій в Європі атомній електростанції. З точки зору ядерної безпеки, така ситуація явно не є сталою. МАГАТЕ, як і раніше, прагне робити все можливе, щоб запобігти ядерній аварії під час цієї трагічної війни», — заявив Гроссі.
Раніше в МАГАТЕ відповіли, скільки часу знадобиться для перезапуску ЗАЕС.