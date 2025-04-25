ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1075
Час на прочитання
1 хв

На Запорізькій АЕС лунали постріли: МАГАТЕ розповіло деталі

Працівники МАГАТЕ фіксують постійні вибухи та постріли на окупованій Запорізькій АЕС.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
ЗАЕС в окупації

Окупанти на ЗАЕС / © Associated Press

На окупованій Запорізькій АЕС 23 квітня пролунали постріли. Міжнародним експертам МАГАТЕ було наказано залишатися в адміністративній будівлі.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в своїй заяві.

«Експертам МАГАТЕ, які працюють на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні, було наказано залишатися в приміщенні після того, як неподалік від головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс, пролунали гучні постріли», — йдеться в заяві.

Російські окупанти пояснили інцидент «загрозою з боку безпілотників» та скасували заплановані роботи на станції. Протягом останнього тижня спостерігачі МАГАТЕ щодня фіксували вибухи та постріли поблизу АЕС.

«Те, що колись було практично немислимим — свідчення військових дій поблизу великого ядерного об’єкта — стало майже щоденним явищем і регулярною частиною життя на найбільшій в Європі атомній електростанції. З точки зору ядерної безпеки, така ситуація явно не є сталою. МАГАТЕ, як і раніше, прагне робити все можливе, щоб запобігти ядерній аварії під час цієї трагічної війни», — заявив Гроссі.

Раніше в МАГАТЕ відповіли, скільки часу знадобиться для перезапуску ЗАЕС.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie