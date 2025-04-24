ЗАЕС і прохід через Дніпро: Bloomberg про вимоги США до Росії

Запорізька АЕС / © Associated Press

Реклама

Адміністрація Трампа також хоче, щоб Москва повернула Україні Запорізьку АЕС, яку вона захопила на початку свого повномасштабного вторгнення.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

У такому разі ЗАЕС має перейти під американський контроль, щоб постачати електроенергією міста, які перебувають як під контролем України, так і під російською окупацією, кажуть співрозмовники.

Реклама

США також хочуть забезпечити Україні прохід через Дніпро та повернення окупованих Росією земель у Харківській області. Путін вимагав визнання окупації всієї Луганської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей, незважаючи на те, що не зміг їх повністю захопити.

Крім того, Штати вимагатимуть від Росії визнати право України мати власну армію та оборонну промисловість у рамках мирної угоди між Москвою та Києвом.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував переговори щодо України в Лондоні.