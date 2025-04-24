ЗАЭС и проход через Днепр: Bloomberg о требованиях США к России

Запорожская АЭС / © Associated Press

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Администрация Трампа также хочет, чтобы Москва вернула Украине Запорожскую АЭС, которую она захватила в начале своего полномасштабного вторжения.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В таком случае ЗАЭС должна перейти под американский контроль, чтобы снабжать электроэнергией города, которые находятся как под контролем Украины, так и под российской оккупацией, говорят собеседники.

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США также хотят обеспечить Украине проход через Днепр и возвращение оккупированных Россией земель в Харьковской области. Путин потребовал признания оккупации всей Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей, несмотря на то, что не смог их полностью захватить.

Кроме того, Штаты потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры по Украине в Лондоне.