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ЗАЭС и проход через Днепр: Bloomberg о требованиях США к России
Bloomberg узнал, какие условия США поставили перед РФ по установлению мира.
Администрация Трампа также хочет, чтобы Москва вернула Украине Запорожскую АЭС, которую она захватила в начале своего полномасштабного вторжения.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
В таком случае ЗАЭС должна перейти под американский контроль, чтобы снабжать электроэнергией города, которые находятся как под контролем Украины, так и под российской оккупацией, говорят собеседники.
США также хотят обеспечить Украине проход через Днепр и возвращение оккупированных Россией земель в Харьковской области. Путин потребовал признания оккупации всей Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей, несмотря на то, что не смог их полностью захватить.
Кроме того, Штаты потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры по Украине в Лондоне.