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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп сообщил о дедлайне для мирного соглашения

Американскому президенту не нравится, что мирное урегулирование войны в Украине занимает много времени.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Трамп и Стере

Президент США Дональ Трамп и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину «сесть за стол переговоров» и сообщил, что имеет свой крайний срок для заключения мирного соглашения.

Об этом он заявил в четверг, 24 апреля, во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме, передает Sky News.

«Мы долго ждем, они должны сесть за стол, и я думаю, что они достигнут мира», — сказал он.

Отвечая на вопрос о крайнем сроке соглашения, Трамп добавил, что «у меня есть свой срок».

«Я говорю, что мы можем спасти тысячи людей и мне совсем не нравится, что это занимает много времени. Но я думаю, что они обе хотят заключить мир. Я верю в это, там много ненависти, много плохой крови», — заявил президент США.

Премьер-министр Норвегии Йонаса Гар Стере похвалил Трампа «за принятие очень важных инициатив, чтобы положить конец этому конфликту».

«Я с нетерпением жду, чтобы углубиться в некоторые подробности, потому что мы находимся в критический момент», — сказал он.

Напомним, Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин прислушается к его просьбе остановить удары по Украине.

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