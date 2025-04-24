Трамп сообщил, почему Россия больше не будет бить по Украине

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп считает, что диктатор Путин прислушается к его просьбе остановить удары по Украине.

«Я думаю, Путин прислушается ко мне относительно прекращения ударов по Украине», — ответил президент США на вопрос журналиста, услышит ли российский диктатор его призывы прекратить атаки.

Трамп заявил журналистам, что он все еще верит, что диктатор России Владимир Путин серьезно настроен относительно мирного соглашения, несмотря на то, что Россия ночью нанесла наиболее смертоносную волну атак на Киев за девять месяцев.

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«Мы очень уверены, что они оба (президент Зеленский и диктатор Путин — Ред.) хотят мира, но они должны сесть за стол — мы ждем долго, они должны сесть за стол, и я думаю, что мы достигнем мира», — сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос CNN.

Ранее Дональд Трамп отреагировал на ночные удары РФ по Украине и заявил «Владимир, стоп», не уточнив, к кому именно он обращается — к Зеленскому или Путину.

Напомним, что сегодня РФ нанесла массированный удар по Киеву. По последним данным, погибли 12 человек. Еще более 90 человек пострадали.

В частности, при ударе погибли родные брат и сестра в возрасте 21 и 19 лет.