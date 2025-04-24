Трамп повідомив, чому Росія більше не битиме по Україні

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп вважає, що диктатор Путін прислухається до його прохання зупинити удари по Україні.

«Я думаю, Путін прислухається до мене щодо припинення ударів по Україні», — відповів президент США на запитання журналіста, чи почує російський диктатор його заклики припинити атаки.

Трамп заявив журналістам, що він все ще вірить, що диктатор Росії Володимир Путін серйозно налаштований щодо мирної угоди попри те, що Росія вночі завдала найбільш смертоносної хвилі атак на Київ за дев’ять місяців.

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«Ми дуже впевнені, що вони обоє (президент Зеленський і диктатор Путін — Ред.) хочуть миру, але вони повинні сісти за стіл — ми чекаємо довго, вони повинні сісти за стіл, і я думаю, що ми досягнемо миру», — сказав Трамп журналістам у відповідь на запитання CNN.

Раніше Дональд Трамп відреагував на нічні удари РФ по Україні і заявив «Володимире, стоп», не уточнивши, до кого саме він звертається — Зеленського чи Путіна.

Нагадаємо, що сьогодні РФ завдала масованого удару по Києву. За останніми даними, загинули 12 людей. Ще понад 90 осіб постраждали.

Зокрема, під час удару загинули рідні брат і сестра віком 21 та 19 років.