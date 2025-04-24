Ракетний удар по Києву

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Зброєю, яка вбила щонайменше вісім людей під час великої російської повітряної атаки на Київ у ніч проти 24 квітня, була північнокорейська балістична ракета KN-23 (KN-23A),

Про це повідомило Reuters з посиланням на українське військове джерело.

За словами джерела, ракета влучила в житловий будинок у Святошинському районі Києва. Близько 10 людей вранці все ще вважалися зниклими безвісти.

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Ракети КН-23 (КН-23А) озброєні бойовими частинами вагою до однієї тонни, що перевищує потужність російських еквівалентних ракет, повідомило українське джерело.

Що це була за ракета, українські військові публічно не повідомляють. Умзвітах після російської атаки йдеться, що держава-агресорка загалом використала сім балістичних ракет Іскандер-М/КН-23.

Росія прямо не прокоментувала удар, у Кремлі цинічно заявили про удар по «військових і прилеглих до них» цілях.

Військова співпраця Росії з Північною Кореєю розпочалася після того, як Москва опинилася в міжнародній ізоляції після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

При цьому Росія та Північна Корея заперечують поставки зброї, які порушують ембарго ООН.

Україна заявляє, що Північна Корея поставила Росії величезну кількість артилерійських снарядів, а також ракетних систем, тисячі військових і балістичні ракети, які Москва почала використовувати для ударів по Україні наприкінці 2023 року.

За даними ГУР Міноборони, до початку 2025 року Пхеньян поставив Росії 148 балістичних ракет КН-23 і КН-24.

Нагадаємо, раніше експерти Defense Express повідомили, що для комбінованого удару по Києву росіяни застосували північнокорейські балістичні ракети KN-23.