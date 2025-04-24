Вийшло незвичайно: представлені нові портрети Чарльза та Камілли до річниці їхнього весілля

Король Чарльз і королева Камілла

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Редакція журналу доручила Філіпу Бута, королівському портретисту, намалювати спільний портрет Їхніх Величностей на честь 20-ї річниці їхнього шлюбу та прикрасити обкладинку червневого номера.

Портрет знаменує собою четверту картину серії королівських портретів, замовлених для обкладинки, після попередніх картин королеви Єлизавети II, короля Чарльза III і принцеси Уельської.

«Я обрав літній зелений колір для фону, бо вони разом гуляють у садку, і це неформальний портрет, а не державний портрет. Я ніколи не бачив королівської пари, намальованої разом на обкладинці журналу, і я просто хочу, щоб люди насолоджувалися цим і бачили в цьому вшанування нашого короля та королеви», — каже автор портрета.

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Король зображений у світло-сірому костюмі та білій сорочці, а також у краватці у принт, а його дружина королева у синій сукні. Камілла обожнює вбрання синіх відтінків.

Нагадаємо, свою двадцяту річницю весілля король та королева провели в Італії, там же були зроблені та їхні нові фото на честь ювілею. Їх знімав королівський фотограф Кріс Джексон на віллі Волконській у Римі.