ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

Вийшло незвичайно: представлені нові портрети Чарльза та Камілли до річниці їхнього весілля

Журнал Tatler представив нові портрети короля Чарльза та королеви Камілли на честь 20-ї річниці їхнього весілля.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз і королева Камілла

Редакція журналу доручила Філіпу Бута, королівському портретисту, намалювати спільний портрет Їхніх Величностей на честь 20-ї річниці їхнього шлюбу та прикрасити обкладинку червневого номера.

Портрет знаменує собою четверту картину серії королівських портретів, замовлених для обкладинки, після попередніх картин королеви Єлизавети II, короля Чарльза III і принцеси Уельської.

instagram.com/tatlermagazine

instagram.com/tatlermagazine

«Я обрав літній зелений колір для фону, бо вони разом гуляють у садку, і це неформальний портрет, а не державний портрет. Я ніколи не бачив королівської пари, намальованої разом на обкладинці журналу, і я просто хочу, щоб люди насолоджувалися цим і бачили в цьому вшанування нашого короля та королеви», — каже автор портрета.

Король зображений у світло-сірому костюмі та білій сорочці, а також у краватці у принт, а його дружина королева у синій сукні. Камілла обожнює вбрання синіх відтінків.

instagram.com/tatlermagazine

instagram.com/tatlermagazine

Нагадаємо, свою двадцяту річницю весілля король та королева провели в Італії, там же були зроблені та їхні нові фото на честь ювілею. Їх знімав королівський фотограф Кріс Джексон на віллі Волконській у Римі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie