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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В МАГАТЕ відповіли, скільки часу знадобиться для перезапуску ЗАЕС

Для повноцінного запуску всіх шести реакторів ЗАЕС знадобиться щонайменше рік.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
ЗАЕС

Коли може бути перезапущена ЗАЕС / © Енергоатом

Окупована Росією Запорізька АЕС може частково відновити роботу вже через кілька місяців після припинення бойових дій.

Про це повідомило видання Reuters.

На станції досі перебуває обмежена кількість спостерігачів агентства. У їхньому останньому звіті зазначається, що безпеку підриває присутність російських військ, які блокують доступ до ключових об’єктів.

"Що стосується безпеки станції і загальної ситуації на ній, я маю сказати, що вона професійно контролюється і управляється Росією. Деякі роботи з технічного обслуговування..., можливо, не є настільки всеосяжними, як могли б бути, але це також є наслідком війни", — зазначив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що поступовий перезапуск реакторів можливий.

"Ми говоримо про місяці, і, можливо, щоб уся Запорізька атомна електростанція запрацювала в повному обсязі з усіма шістьма енергоблоками, знадобиться понад рік, можливо, навіть більше", — підкреслив Гроссі.

Водночас він додав, що експлуатувати всі реактори буде "важкою, але не неможлива".

Нагадаємо, експерти вважають, що пошкодження резервуара на ЗАЕС може бути підготовкою для переведення станції на російську енергосистему.

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