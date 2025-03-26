На Запорізькій АЕС сталося пошкодження: подробиці

Через пошкодження на ЗАЕС пролилося пальне, якого вистачило б для живлення аварійних генераторів станції протягом 25 днів.

На окупованій Запорізькій АЕС сталося пошкодження дизельного резервуара – таке повідомлення отримало Міністерство закордонних справ України.

Про це речник МЗС Георгій Тихий написав у соцмережі X.

У своїй заяві Тихий вказав, що МЗС отримала повідомлення про пошкодження резервуара з дизельним паливом на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції. Пролитого пального вистачило б для живлення аварійних генераторів станції протягом 25 днів.

"Росіяни не лише вкрали станцію, але й не здатні забезпечити її елементарну безпеку", – зазначив речник українського дипломатичного відомства.

Він акцентував, що цей інцидент – прямий наслідок безвідповідальної заміни Росією ліцензованих українських фахівців на некомпетентних, тимчасових російських працівників.

"Допущення продовження такої ситуації призведе лише до нових аварій і загроз. ЗАЕС має бути повернена під контроль України – це єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам", – попередив Тихий.

Нагадаємо, в середині березня керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про нестабільну ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС. На території станції регулярно чути вибухи.