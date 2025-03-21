США хочуть контролювати українські АЕС: що відомо

Президент США вважає, що американський контроль над українськими об'єктами енергетичної інфраструктури, стане безпековою гарантією для України.

Під час телефонної розмови 19 березня американський лідер Дональд Трамп запропонував президенту України Володимиру Зеленському передати українські АЕС у власність США.

Трамп вважає, що американське володіння цими станціями стане найкращим захистом та підтримкою енергетичної інфраструктури.

Що відомо про наміри США щодо українських АЕС – дізнавався ТСН.ua.

США зазіхають на українські АЕС

Сполучені Штати Америки можуть взяти під своє управління українські АЕС, щоб сприяти завершенню війни.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що управління українською атомною енергетикою не потребує обов’язкової фізичної присутності американських фахівців на території України.

Своєю чергою видання Financial Times повідомляє, що у Трампа хочуть розширити потенційну угоду про корисні копалини хочуть положенням про АЕС.

Там зауважують, що США наполягатимуть на тому, щоб Україна погодилася на деталі щодо контролю над спільним інвестиційним фондом та умови ширшої угоди.

Як повідомляють джерела видання серед українського політичного кола, це може включати передачу американцям контролю над економічними активами України, зокрема атомними електростанціями.

Таке рішення може призвести до перегляду угоди про мінеральні ресурси, яку раніше узгодили перед конфліктом між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті.

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В Україні побоюються, що Київ може піддатися тиску на невигідних умовах, особливо після призупинення США військової допомоги на початку березня.

FT нагадує, що під час телефонної розмови Трамп і Зеленський обговорили енергопостачання України, зокрема атомні електростанції.

Видання зазначає, що Трамп запропонував допомогу США у керуванні станціями через їхній досвід в енергетиці. Зеленський уточнив, що йшлося лише про Запорізьку АЕС. США вважають, що їхні інвестиції в Україну можуть стати гарантією безпеки від російської агресії.

Угоду про мінерали, узгоджену у лютому, досі не підписано через переговори щодо ширших економічних та безпекових питань. Українські та американські посадовці заявили, що США поки не представили нових умов, але працюють над ширшою угодою.

Білий дім підтвердив, що економічне партнерство та питання миру залишаються пріоритетами.

FT інформує, що двоє українських посадовців-учасників переговорів зі США щодо мінеральних ресурсів заявили, що адміністрація Трампа поки що не представила Києву нових умов.

Небезпечний план Трампа

Американське видання The New York Times зауважує, що ЗАЕС є однією з кількох українських атомних електростанцій, які перейшли на ядерне паливо від американської компанії Westinghouse.

NYT нагадає, що коли 2022 року росіяни окупували станцію, тоді "Росатом" отримав повідомлення від американського уряду, що якщо вони перейматимуть використовувані Westinghouse технології, то стануть обʼєктом санкцій.

Журналісти видання зауважують, що США переймалися тим, що РФ вкрадуть інтелектуальну власність та чутливі технології, які використовує американський виробник.

Видання підкреслює, що американські технології на об’єкті вже використовуються, то в теорії американцям працювати на ЗАЕС буде легше.

Про те є кілька перепон на шляху у США:

відновлення після обстрілів, яке може зайняти два-три роки;

приватизація АЕС — болюче питання для України, оскільки "Енергоатом" керує станціями і є прибутковим підприємством, що критично важливо для держбюджету України.

The New York Times повідомляє, що повернення ЗАЕС під контроль України полегшить мирні переговори. Однак, видання зауважує, що залишається питання, на яку відстань мають відійти російські війська, адже слід враховувати вразливість атомних об'єктів до дронів та обстрілів.

Своєю чергою політолог Ігор Рейтерович вважає, що якщо в управлінні Запорізькою атомною електростанцією братимуть участь США, то постає питання про довгострокові гарантії щодо її роботи.

Рейтерович зауважив, що якщо США братимуть участь у керуванні ЗАЕС, виникає питання гарантій, що станція не буде працювати на обидві сторони — Україну та окуповані території.

Експерт наголосив, що ці ризики потрібно враховувати, про що попереджають і профільні експерти.

Незручна позиція для Путіна

Ідея управління США українськими електростанціями ставить Путіна в незручну позицію. Видання Reuters, зазначає, що за цим планом, РФ змушена буде вивести війська із захопленої станції, а також звільнити сусідню теплову станцію, сусідні населені пункти, включно з містом Енергодаром, а також автомобільний коридор до підконтрольного міста Запоріжжя.

"За цим планом, Росія не лише буде змушена вивести війська із захопленої станції, яка опиниться в американській власності. Більш важливим є те, що ЗАЕС не може функціонувати як окремий об’єкт, тому Росії буде недостатньо передати одну станцію", - пише видання.

Reuters зауважує, що претензія США на ЗАЕС може призвести до звільнення тисяч квадратних кілометрів нині окупованої української території.

Навіщо США українські АЕС

Український політолог Сергій Таран сумнівається, що Трампу потрібні українські АЕС аби збільшити свої прибутки. На думку Тарана, Білий дім шукає способи зупинити російські обстріли, включаючи й такі "екзотичні" варіанти.

"Ну, я вважаю, що в цій ситуації, ну якщо у Білому домі бачать справді таку можливість, ну треба тоді грати в цю гру", – зазначив Таран.

Політолог підкреслив, що присутність американських спеціалістів на станціях може знизити ризик обстрілів, оскільки це становитиме загрозу для громадян США.

"Єдине, що треба нагадувати представникам Сполучених Штатів, щоби вони взяли до своїх спеціалістів охорону. І бажано, щоб ця охорона була озброєна протиповітряною обороною", – додав Таран.

Зеленський розповів про майбутнє ЗАЕС

Володимир Зеленський заявив, що всі атомні електростанції України належать державі, а Запорізька АЕС (ЗАЕС), яка перебуває під російською окупацією, також є українською власністю.

Зокрема, президент спростував інформацію, щодо передачі США українських АЕС. Він зауважив, що під час телефонної розмови, Трамп запропонував відновити ЗАЕС за участі США.

Він наголосив, що ЗАЕС не зможе працювати під окупацією, і для її відновлення потрібна повна деокупація, інфраструктура та персонал. Без цього станція не зможе функціонувати та приносити прибуток.

“Якщо американці хочуть забрати її у росіян, інвестувати, модернізувати – це інше питання. Але власність – це не предмет для дискусії”, – підсумував Зеленський.

Глава держави зауважив, що окупанти змінили керівництво ЗАЕС, проте весь персонал станції – це громадяни України, які продовжують працювати у складних умовах та під примусом.

У багатьох працівників, окупанти викрали дітей та вивезли на території РФ, таким чином змушуючи працювати далі.

Зокрема, станція зараз перебуває у складних умовах після підриву Каховської дамби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про причину, чому Україна та США не підписали угоду про корисні копалини в Джидді.

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