Політолог пояснив, навіщо США українські АЕС

Запрошення американських спеціалістів на українські атомні станції може стати одним із чинників безпеки.

Про це повідомив політолог Сергій Таран в ефірі Радіо Свобода.

"Я сумніваюсь чесно кажучи, що Трампу дуже кортить отримати українські атомні станції, бо це страшенно збільшить його прибутки. І думаю, що нинішня адміністрація Білого дому шукає різні варіанти, в тому числі такі екзотичні в тому, щоби припинилися обстріли. Ну, я вважаю, що в цій ситуації, ну, якщо у Білому домі бачать справді таку можливість, ну, треба тоді грати в цю гру", – зазначив Таран.

Політолог зазначив, що це може знизити ризик обстрілів, адже удари по станціях із присутністю американців означали б пряму загрозу для громадян США.

"І, напевно, що говорити про те, що, звісно, якщо американські спеціалісти, громадяни США прибудуть на українські енергетичні об'єкти і будуть там, то, звісно, шансів, що Путін стрілятиме по цих об'єктах, буде менше. Тому що тоді він буде свідомо стріляти по громадянам Сполучених Штатів. Тому я справді вважаю, що це могло би бути одним із чинників безпеки. Єдине, що треба нагадувати представникам Сполучених Штатів, щоби вони взяли до своїх спеціалістів охорону. І бажано, щоб ця охорона була озброєна протиповітряної оборони", – додав Таран.

Нагадаємо, Зеленський розповів, чи віддасть Штатам українські АЕС.

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