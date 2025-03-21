Політолог пояснив, навіщо США українські АЕС

Присутність американських спеціалістів на атомних об'єктах України може зменшити ймовірність російських атак.
Запрошення американських спеціалістів на українські атомні станції може стати одним із чинників безпеки.
Про це повідомив політолог Сергій Таран в ефірі Радіо Свобода.
"Я сумніваюсь чесно кажучи, що Трампу дуже кортить отримати українські атомні станції, бо це страшенно збільшить його прибутки. І думаю, що нинішня адміністрація Білого дому шукає різні варіанти, в тому числі такі екзотичні в тому, щоби припинилися обстріли. Ну, я вважаю, що в цій ситуації, ну, якщо у Білому домі бачать справді таку можливість, ну, треба тоді грати в цю гру", – зазначив Таран.
Політолог зазначив, що це може знизити ризик обстрілів, адже удари по станціях із присутністю американців означали б пряму загрозу для громадян США.
"І, напевно, що говорити про те, що, звісно, якщо американські спеціалісти, громадяни США прибудуть на українські енергетичні об'єкти і будуть там, то, звісно, шансів, що Путін стрілятиме по цих об'єктах, буде менше. Тому що тоді він буде свідомо стріляти по громадянам Сполучених Штатів. Тому я справді вважаю, що це могло би бути одним із чинників безпеки. Єдине, що треба нагадувати представникам Сполучених Штатів, щоби вони взяли до своїх спеціалістів охорону. І бажано, щоб ця охорона була озброєна протиповітряної оборони", – додав Таран.
Нагадаємо, Зеленський розповів, чи віддасть Штатам українські АЕС.
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