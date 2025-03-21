Политолог объяснил, зачем США украинские АЭС

Присутствие американских специалистов на атомных объектах Украины может снизить вероятность российских атак.
Приглашение американских специалистов на украинские атомные станции может стать одним из факторов безопасности.
Об этом сообщил политолог Сергей Таран в эфире Радио Свобода.
"Я сомневаюсь честно говоря, что Трампу очень хочется получить украинские атомные станции, потому что это очень увеличит его доходы. И думаю, что нынешняя администрация Белого дома ищет разные варианты, в том числе такие экзотические в том, чтобы прекратились обстрелы. Ну, я считаю, что в этой ситуации, ну, если в Белом доме видят действительно такую возможность, ну, надо тогда играть в эту игру", — отметил Таран.
Политолог отметил, что это может снизить риск обстрелов, ведь удары по станциям с присутствием американцев означали бы прямую угрозу для граждан США.
"И, наверное, что говорить о том, что, конечно, если американские специалисты, граждане США прибудут на украинские энергетические объекты и будут там, то, конечно, шансов, что Путин будет стрелять по этим объектам, будет меньше. Потому что тогда он будет сознательно стрелять по гражданам Соединенных Штатов. Поэтому я действительно считаю, что это могло бы быть одним из факторов безопасности. Единственное, что надо напоминать представителям Соединенных Штатов, чтобы они взяли к своим специалистам охрану. И желательно, чтобы эта охрана была вооружена противовоздушной обороной", — добавил Таран.
Напомним, Зеленский рассказал, отдаст ли Штатам украинские АЭС.
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