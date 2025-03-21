Политолог объяснил, зачем США украинские АЭС

Приглашение американских специалистов на украинские атомные станции может стать одним из факторов безопасности.

Об этом сообщил политолог Сергей Таран в эфире Радио Свобода.

"Я сомневаюсь честно говоря, что Трампу очень хочется получить украинские атомные станции, потому что это очень увеличит его доходы. И думаю, что нынешняя администрация Белого дома ищет разные варианты, в том числе такие экзотические в том, чтобы прекратились обстрелы. Ну, я считаю, что в этой ситуации, ну, если в Белом доме видят действительно такую возможность, ну, надо тогда играть в эту игру", — отметил Таран.

Политолог отметил, что это может снизить риск обстрелов, ведь удары по станциям с присутствием американцев означали бы прямую угрозу для граждан США.

"И, наверное, что говорить о том, что, конечно, если американские специалисты, граждане США прибудут на украинские энергетические объекты и будут там, то, конечно, шансов, что Путин будет стрелять по этим объектам, будет меньше. Потому что тогда он будет сознательно стрелять по гражданам Соединенных Штатов. Поэтому я действительно считаю, что это могло бы быть одним из факторов безопасности. Единственное, что надо напоминать представителям Соединенных Штатов, чтобы они взяли к своим специалистам охрану. И желательно, чтобы эта охрана была вооружена противовоздушной обороной", — добавил Таран.

Напомним, Зеленский рассказал, отдаст ли Штатам украинские АЭС.

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