Зеленський розповів, чи віддасть Штатам українські АЕС

Зеленський сказав, що обговорив з Трампом можливість відновлення лише ЗАЕС – і на цьому все. Про інші станції не йшлося.

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію, що нібито говорив з Дональдом Трампом про передавання США українських АЕС.

Про це президент Зеленський розповів під час Zoom-брифінгу з журналістами.

За його словами, йшлося лише про Запорізьку АЕС. Зокрема, Трамп спитав про можливість відновлення ЗАЕС американськими силами.

"Так, можна модернізувати, вкладати гроші. Я сказав, що ми готові говорити про це з вами говорити, але йдеться виключно про одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією Росії", – відповів Зеленський.

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Глава держави певен, що в умовах окупації Запорізька АЕС працювати не буде. Зеленський вкотре наголосив, що сама ЗАЕС не може перейти під контроль України, якщо території довкола неї будуть окуповані.

"Я сказав, що тільки деокупації станції недостатньо, тому що там має бути інфраструктура – водозабезпечення, технічний персонал і ще дуже багато кроків для того, щоб за півтора-два з половиною роки станція почала приносити гроші, електрику для людей. Це моє бачення", – сказав президент.

Раніше у Білому домі заявили, що Дональд Трамп вважає, що якщо США володітимуть об'єктами енергетики в Україні, то це буде найкращим засобом їхнього захисту.

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