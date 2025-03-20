Питання територій буде найскладнішим — Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче підкреслити абсолютно відверто: питання територій буде найскладнішим, він так це відчуває.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час Zoom-брифінгу для журналістів.

"Ми це розуміємо, і це буде. Це буде для нас для всіх виклик. І ми будемо захищати максимально Україну в цих питаннях. Але вона буде дуже непросто. Президент Трамп абсолютно розуміє, що юридично ми не визнаємо ніякої території", - додав глава держави.

Він зауважив, що не буде про все говорити, про що він спілкувався з американським президентом Дональдом Трампом з погляду цього питання, але він чесно так вважаю, про що сьогодні він і сказав.

"Я не хочу глибоко йти в це питання по одній тільки причині. Я вважаю, що у нас буде кілька етапів розмови. Буде, якщо не одразу припинення вогню, а часткове, значить, ось вам пункт один — часткове. Далі буде все одно всеосяжна тиша, всеосяжне припинення вогню. А я вважаю, що воно все одно буде. І я вважаю, що ми близькі до таких рішень. І якщо американці будуть дуже сильно намагатися це зробити (припинення вогню - ред.), вони, вони зроблять це, бо від нас є точно добра воля", — зазначив лідер української нації.

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"І потім, коли ми перейдемо до складного періоду, те, що зараз відбувається з нами, я маю на увазі дипломатично, як би це, ну я розумію наших людей, їм складно все це, але вони повинні зрозуміти. Дивіться, ми нікого не боїмося, ми все це пройдемо. Але це найлегший зараз момент дипломатичних зусиль, з тих моментів, які нас чекають. І я абсолютно до цього готовий і хочу, щоб ми всі країною були спокійні. Ми до всього повинні бути готові, до будь-яких розмов - це розмови", — резюмував український президент.

Нагадаємо, Зеленський просив Трампа про посилення ППО України. Президент США погодився "пошукати запаси" систем ППО.

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