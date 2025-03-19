Зеленський просив Трампа про посилення ППО України: що відповів президент США

Україна потребує додаткових комплексів протиповітряної оборони, щоб захистити цивільне населення та інфраструктуру від російських атак, що не припиняються. З цим проханням президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа під час телефонної розмови, яка відбулась у середу, 19 березня.

Про це український лідер повідомив в соцмережі X.

"Я також повідомив про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів. Ми говорили про ситуацію в Курській області, торкалися питання звільнення військовополонених, повернення забраних російськими військами українських дітей. Також ми обговорили стан протиповітряної оборони України та можливості її посилення для захисту життя", – написав президент.

Цю інформацію підтвердила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. За її словами йшлося зокрема й про ЗРК Patriot.

"Президент Зеленський попросив додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення України, зокрема ракетні системи Patriot. І президент Трамп погодився співпрацювати, щоб знайти наявні запаси, зокрема в Європі", – зазначила Левітт.

Нагадаємо, Зеленський розповів подробиці своєї телефонної розмови з Трампом й зазначив, що тривалого миру можна досягти вже цього року. Він повідомив, що президент США поділився подробицями своєї розмови з Путіним.

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