Чим та скільки разів підживлювати троянди навесні, щоб цвіли ціле літо

Щоб троянди тішили цвітінням ціле літо, їх потрібно правильно підживлювати

Для гарного цвітіння троянди потрібно їх правильно доглядати -- вкривати рослини від морозу, проводити своєчасне обрізання, виявляти та знешкоджувати шкідників, лікувати у разі необхідності. Але найголовніше, правильно підгодовувати добривами та поживними речовинами.

Підгодівля троянд навесні є гарантією пишного та тривалого цвітіння рослин.

Які добрива потрібні трояндам навесні

Для росту та цвітіння троянди потрібні мікроелементи та органічні речовини, їх можна отримати як з мінеральних добрив, так і з органічних.

Для того, щоб утворювалось багато бутонів потрібний фосфор.

Для зростання зеленої маси потрібен азот. Але, якщо перегодувати азотом кущі, утвориться багато зелених пагонів, а пуп'янків стане менше. Квітів стає менше, кущі сильно розростаються, нарощують листкову масу, а їхнє цвітіння сильно затримується.

Підживлення калієм, калійною сіллю готує кущі до зимівлі, а також впливає на розміри квітів.

Підгодівля троянд мінеральними добривами

Для підгодівлі троянди використовують фосфорно-калійні добрива та азотні добрива, вони допомагають швидше та краще цвісти та утворити більше пуп'янків.

Гумат натрію — гарний стимулятор росту квітів, він використовується для обприскування троянди перед цвітінням.

Кальцієву селітру для кращого цвітіння вносять у період появи пуп'янків

Щоб запобігти можливим хворобам, сульфат калію вносять в кінці травня.

Аміачну селітру вносять під кущ перед підгортанням.

Підживлення троянд навесні органічними добривами

Підгодівля троянд органічними добривами проводиться під час наростання зеленого листя. Особливо корисне внесення органіки для молодих рослин.

Для підживлення троянд органічними добривами можна використовувати пташиний послід, коров'як або кінський гній.

Курячий послід для підживлення потрібно підготувати. Для цього перепрілий курячий послід розводять із водою в пропорції один до десяти, настоюють 5 днів, після чого розводять 1 частину настою в 3 частинах води. Свіжий курячий послід розводять у воді у пропорції один до двадцяти. З курячим послідом потрібно бути обережним, через те, що передозування ним може призвести до опіку кореневої системи.

Коров'як для підживлення розводять у воді у співвідношенні один до десяти, настоюють, потім настій ще раз розводять водою в пропорції один до двох.

Як органічне добриво можна використовувати трав'яний настій, його розбризкують по листю.

Бажано чергувати внесення мінеральних добрив та органіки, таке поєднання допоможе гармонійному розвитку рослини та сприяє пишному цвітінню.

Скільки разів та чим потрібно підживлювати троянду, щоб вона була здоровою та пишно цвіла

Перше підживлення троянди проводиться рано навесні, зазвичай цей час настає одразу після першого обрізання в стадії набухання бруньок. Під кущі вносять 300 г перепрілого гною або компосту в розрахунку, а також аміачну селітру по 25-30 г на 1 рослину. Друге підживлення проводять у стадії відростання пагонів, приблизно через 2 тижні після першого. Кущі поливають настоянкою коров'яка або гною, крім цього проводять поливання комплексним мінеральним добривом. Якщо готового добрива немає, вносять аміачну селітру, калійну сіль, подвійний суперфосфат. Третє обов'язкове підживлення проводять під час появи пуп'янків. З органіки використовують водний настій коров'яку, пташиного посліду або трави. З мінеральних добрив вносять добрива з підвищеною часткою фосфору. Четверте підживлення проводиться після закінчення першої хвилі цвітіння – під кущі вносять компост, ґрунт проливають комплексним добривом. П'яте підживлення проводять після другої хвилі цвітіння, але це вже влітку.

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