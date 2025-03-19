РФ заявила, що "збила" F-16 на Сумщині: що каже Ігнат

Ігнат заявив, що F-16 сьогодні вчергове успішно відпрацював по росіянах і запевнив, що бойова робота триває.

Російські пропанандисти похвалилися, що нібито "збили" український F-16 у небі над Сумщиною. Росіяни стверджували, що нібито український літак збили російські Су-35С та ЗРК С-400.

Очільник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував такі заяви окупантів.

"Рашнпропаганден знову "збили" наш літак. Цього разу F-16. Пілоти F-ок сьогодні вчергове успішно відпрацювали по росіянах. І так щодня, бойова робота триває. Пишаюсь нашими пілотами", – пише Ігнат.

Нагадаємо, що загиблому пілоту F-16 Олексію Месю ("Мунфіш") присвоєно звання Героя України. Пілот Месь загинув 26 серпня 2024 року, коли за штурвалом винищувача F-16 брав участь у відбитті російської масованої атаки.

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