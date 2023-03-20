День весняного рівнодення: привітання у прозі та віршах, картинки

День весняного рівнодення — особлива дата, коли тривалість дня і ночі однакова. 2023 року він припадає на 20 березня. Якщо ви вже з нетерпінням чекаєте на справжню весну і тепло, пропонуємо привітати рідних та друзів з цим чудовим святом. ТСН.ua підготував для вас картинки українською, привітання в прозі і віршах.
Здавна вважалося, що саме з цього дня розпочинається справжня весна. Адже в північній півкулі дні ставали довшими, температура повітря піднімалася.
День весняного рівнодення 2023: привітання у прозі та віршах
З Днем рівнодення весняного тебе
Від щирого серця я нині вітаю!
Нехай гармонійним буде життя твоє,
Його любов нехай наповнює.
***
У День весняного рівнодення бажаю вам оновлення душі, радості і щастя. Нехай добробут оточує вас, а в житті настане гармонія. Любові вам і відмінного настрою.
***
Весна по світу йшла пішки,
Зима затягнулася.
Весна талим снігом омила ніжки,
Променем посміхнулася.
Дзвонить крапель, дзюрчить струмок
І бруньки набухають.
З далеких країн я рій думок,
Знову птахи прилітають.
***
У це прекрасне свято вітаю тебе. Бажаю тобі сонячного настрою, радості, щастя і удачі. Нехай весна наступить не тільки на Землі, але і в твоїй душі.
***
Сьогодні рівні день та ніч,
Прощається з нами зима.
І вже не потрібно топити так піч,
Тепло нам несе красуня-весна!
За вікном щебечуть пташки,
Оживає вся природа,
І з'являються комашки
І тепліша тепер погода.
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