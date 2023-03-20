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День весняного рівнодення: привітання у прозі та віршах, картинки

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
28
Час на прочитання
2 хв
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День весняного рівнодення: привітання у прозі та віршах, картинки

День весняного рівнодення 2023: привітання і листівки / Фото: pixabay.com

День весняного рівнодення — особлива дата, коли тривалість дня і ночі однакова. 2023 року він припадає на 20 березня. Якщо ви вже з нетерпінням чекаєте на справжню весну і тепло, пропонуємо привітати рідних та друзів з цим чудовим святом. ТСН.ua підготував для вас картинки українською, привітання в прозі і віршах.

Здавна вважалося, що саме з цього дня розпочинається справжня весна. Адже в північній півкулі дні ставали довшими, температура повітря піднімалася.

День весняного рівнодення 2023: привітання у прозі та віршах

З Днем рівнодення весняного тебе
Від щирого серця я нині вітаю!
Нехай гармонійним буде життя твоє,
Його любов нехай наповнює.

З днем весняного рівнодення / © ТСН.ua
З днем весняного рівнодення / Фото: ТСН.ua

***

У День весняного рівнодення бажаю вам оновлення душі, радості і щастя. Нехай добробут оточує вас, а в житті настане гармонія. Любові вам і відмінного настрою.

З днем весняного рівнодення / © ТСН.ua
З днем весняного рівнодення / Фото: ТСН.ua

***

Весна по світу йшла пішки,
Зима затягнулася.
Весна талим снігом омила ніжки,
Променем посміхнулася.

Дзвонить крапель, дзюрчить струмок
І бруньки набухають.
З далеких країн я рій думок,
Знову птахи прилітають.

З днем весняного рівнодення / © ТСН.ua
З днем весняного рівнодення / Фото: ТСН.ua

***

У це прекрасне свято вітаю тебе. Бажаю тобі сонячного настрою, радості, щастя і удачі. Нехай весна наступить не тільки на Землі, але і в твоїй душі.

З днем весняного рівнодення / © ТСН.ua
З днем весняного рівнодення / Фото: ТСН.ua

***

Сьогодні рівні день та ніч,
Прощається з нами зима.
І вже не потрібно топити так піч,
Тепло нам несе красуня-весна!

За вікном щебечуть пташки,
Оживає вся природа,

І з'являються комашки
І тепліша тепер погода.

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Дата публікації
Перегляди
28
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