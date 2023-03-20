День весняного рівнодення: привітання у прозі та віршах, картинки

День весняного рівнодення — особлива дата, коли тривалість дня і ночі однакова. 2023 року він припадає на 20 березня. Якщо ви вже з нетерпінням чекаєте на справжню весну і тепло, пропонуємо привітати рідних та друзів з цим чудовим святом. ТСН.ua підготував для вас картинки українською, привітання в прозі і віршах.

Здавна вважалося, що саме з цього дня розпочинається справжня весна. Адже в північній півкулі дні ставали довшими, температура повітря піднімалася.

День весняного рівнодення 2023: привітання у прозі та віршах

З Днем рівнодення весняного тебе

Від щирого серця я нині вітаю!

Нехай гармонійним буде життя твоє,

Його любов нехай наповнює.

З днем весняного рівнодення / Фото: ТСН.ua

***

У День весняного рівнодення бажаю вам оновлення душі, радості і щастя. Нехай добробут оточує вас, а в житті настане гармонія. Любові вам і відмінного настрою.

З днем весняного рівнодення / Фото: ТСН.ua

***

Весна по світу йшла пішки,

Зима затягнулася.

Весна талим снігом омила ніжки,

Променем посміхнулася.

Дзвонить крапель, дзюрчить струмок

І бруньки набухають.

З далеких країн я рій думок,

Знову птахи прилітають.

З днем весняного рівнодення / Фото: ТСН.ua

***

У це прекрасне свято вітаю тебе. Бажаю тобі сонячного настрою, радості, щастя і удачі. Нехай весна наступить не тільки на Землі, але і в твоїй душі.

З днем весняного рівнодення / Фото: ТСН.ua

***

Сьогодні рівні день та ніч,

Прощається з нами зима.

І вже не потрібно топити так піч,

Тепло нам несе красуня-весна!

За вікном щебечуть пташки,

Оживає вся природа,

І з'являються комашки

І тепліша тепер погода.

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