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День весеннего равноденствия: поздравления в прозе и стихах, картинки

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
117
Время на прочтение
2 мин
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День весеннего равноденствия: поздравления в прозе и стихах, картинки

День весеннего равноденствия 2023: поздравления и открытки. / Фото: pixabay.com

День весеннего равноденствия – особая дата, когда продолжительность дня и ночи одинакова. 2023 он приходится на 20 марта. Если вы уже с нетерпением ждете настоящей весны и тепла, предлагаем поздравить родных и друзей с этим замечательным праздником. ТСН.ua подготовил для вас картинки на украинском, поздравления в прозе и стихах.

Издавна считалось, что с этого дня начинается настоящая весна. Ведь в северном полушарии дни становились длиннее, температура воздуха поднималась.

День весеннего равноденствия 2023: поздравления в прозе и стихах

С Днем равноденствия весеннего тебя
От всего сердца я сейчас поздравляю!
Пусть гармонична будет жизнь твоя,
Его любовь да наполняет.

С днем весеннего равноденствия / © ТСН.ua
С днем весеннего равноденствия / Фото: ТСН.ua

***

В День весеннего равноденствия желаю вам обновления души, радости и счастья. Пусть благополучие окружает вас, а в жизни наступит гармония. Любви вам и отличному настроению.

С днем весеннего равноденствия / © ТСН.ua
С днем весеннего равноденствия / Фото: ТСН.ua

***

Весна по миру шла пешком,
Зима затянулась.
Весна талым снегом омыла ножки,
Лучом улыбнулась.

Звонит капель, журчит ручей
И почки набухают.
Из далеких стран я рой мнений,
Снова птицы прилетают.

С днем весеннего равноденствия / © ТСН.ua
С днем весеннего равноденствия / Фото: ТСН.ua

***

В этот прекрасный праздник поздравляю тебя. Желаю тебе солнечного настроения, радости, счастья и удачи. Пусть весна наступит не только на Земле, но и в душе твоей.

С днем весеннего равноденствия / © ТСН.ua
С днем весеннего равноденствия / Фото: ТСН.ua

***

Сегодня равны день и ночь,
Прощается с нами зима.
И уже не нужно топить так печь,
Тепло нам несет красавица-весна!

За окном щебечут птички,
Оживает вся природа,

И появляются букашки
И более теплая теперь погода.

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Дата публикации
Просмотры
117
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