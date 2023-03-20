День весеннего равноденствия: поздравления в прозе и стихах, картинки

День весеннего равноденствия – особая дата, когда продолжительность дня и ночи одинакова. 2023 он приходится на 20 марта. Если вы уже с нетерпением ждете настоящей весны и тепла, предлагаем поздравить родных и друзей с этим замечательным праздником. ТСН.ua подготовил для вас картинки на украинском, поздравления в прозе и стихах.
Издавна считалось, что с этого дня начинается настоящая весна. Ведь в северном полушарии дни становились длиннее, температура воздуха поднималась.
День весеннего равноденствия 2023: поздравления в прозе и стихах
С Днем равноденствия весеннего тебя
От всего сердца я сейчас поздравляю!
Пусть гармонична будет жизнь твоя,
Его любовь да наполняет.
***
В День весеннего равноденствия желаю вам обновления души, радости и счастья. Пусть благополучие окружает вас, а в жизни наступит гармония. Любви вам и отличному настроению.
***
Весна по миру шла пешком,
Зима затянулась.
Весна талым снегом омыла ножки,
Лучом улыбнулась.
Звонит капель, журчит ручей
И почки набухают.
Из далеких стран я рой мнений,
Снова птицы прилетают.
***
В этот прекрасный праздник поздравляю тебя. Желаю тебе солнечного настроения, радости, счастья и удачи. Пусть весна наступит не только на Земле, но и в душе твоей.
***
Сегодня равны день и ночь,
Прощается с нами зима.
И уже не нужно топить так печь,
Тепло нам несет красавица-весна!
За окном щебечут птички,
Оживает вся природа,
И появляются букашки
И более теплая теперь погода.
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