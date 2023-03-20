День весеннего равноденствия: поздравления в прозе и стихах, картинки

День весеннего равноденствия – особая дата, когда продолжительность дня и ночи одинакова. 2023 он приходится на 20 марта. Если вы уже с нетерпением ждете настоящей весны и тепла, предлагаем поздравить родных и друзей с этим замечательным праздником. ТСН.ua подготовил для вас картинки на украинском, поздравления в прозе и стихах.

Издавна считалось, что с этого дня начинается настоящая весна. Ведь в северном полушарии дни становились длиннее, температура воздуха поднималась.

День весеннего равноденствия 2023: поздравления в прозе и стихах

С Днем равноденствия весеннего тебя

От всего сердца я сейчас поздравляю!

Пусть гармонична будет жизнь твоя,

Его любовь да наполняет.

С днем весеннего равноденствия / Фото: ТСН.ua

***

В День весеннего равноденствия желаю вам обновления души, радости и счастья. Пусть благополучие окружает вас, а в жизни наступит гармония. Любви вам и отличному настроению.

С днем весеннего равноденствия / Фото: ТСН.ua

***

Весна по миру шла пешком,

Зима затянулась.

Весна талым снегом омыла ножки,

Лучом улыбнулась.

Звонит капель, журчит ручей

И почки набухают.

Из далеких стран я рой мнений,

Снова птицы прилетают.

С днем весеннего равноденствия / Фото: ТСН.ua

***

В этот прекрасный праздник поздравляю тебя. Желаю тебе солнечного настроения, радости, счастья и удачи. Пусть весна наступит не только на Земле, но и в душе твоей.

С днем весеннего равноденствия / Фото: ТСН.ua

***

Сегодня равны день и ночь,

Прощается с нами зима.

И уже не нужно топить так печь,

Тепло нам несет красавица-весна!

За окном щебечут птички,

Оживает вся природа,

И появляются букашки

И более теплая теперь погода.

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