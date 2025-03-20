До України прибула нова партія винищувачів F-16 — Зеленський

Додаткові F-16 прилетіли в Україну.
Додаткові винищувачі F-16 вже в Україні. А те, що росіяни розповідають про збиття є брехнею.
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу для журналістів 19 березня.
"Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина — кілька літаків F-16 прилетіли в Україну", — сказав він.
Нагадаємо, 19 березня низка російських пропагандистських ЗМІ розповсюдила інформацію про нібито збиття F-16 у Сумській області. Однак за словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, такі заяви росіян є черговою пропагандою.
Читайте також:
- F-16 та Mirage: як Україна розширює можливості авіації на фронті
- Українські F-16 не можуть змагатися з російськими Су-35 – Ігнат назвав причину
- Винищувач F-16 міг вступити у бій з російським літаком: у Defense Express розповіли деталі