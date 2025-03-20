До України прибула нова партія винищувачів F-16 — Зеленський

Додаткові винищувачі F-16 вже в Україні. А те, що росіяни розповідають про збиття є брехнею.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу для журналістів 19 березня.

"Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина — кілька літаків F-16 прилетіли в Україну", — сказав він.

Нагадаємо, 19 березня низка російських пропагандистських ЗМІ розповсюдила інформацію про нібито збиття F-16 у Сумській області. Однак за словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, такі заяви росіян є черговою пропагандою.

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