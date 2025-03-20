Вопрос территорий будет самым сложным — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет подчеркнуть абсолютно откровенно: вопрос территорий будет сложным, он так это чувствует.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Zoom-брифинге для журналистов.

"Мы это понимаем и это будет. Это будет для нас для всех вызов. И мы будем защищать максимально Украину в этих вопросах. Но она будет очень непросто. Президент Трамп абсолютно понимает, что юридически мы не признаем никакой территории", — добавил глава государства.

Он отметил, что не будет обо всем говорить, о чем он общался с американским президентом Дональдом Трампом с точки зрения этого вопроса, но он честно так полагаю, о чем сегодня он и сказал.

"Я не хочу глубоко идти в этот вопрос по одной только причине. Я считаю, что у нас будет несколько этапов разговора. Будет, если не сразу прекращение огня, а частичное, значит, вот вам пункт один — частичное. Дальше будет все равно всеобъемлющая тишина, всеобъемлющее прекращение огня. И если американцы будут очень сильно пытаться это сделать (прекращение огня – ред.), они, они сделают это, потому что от нас есть точно добрая воля", — отметил лидер украинской нации.

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"И потом, когда мы перейдем к сложному периоду, то, что сейчас происходит с нами, я имею в виду дипломатически, как бы это, ну я понимаю наших людей, им сложно все это, но они должны понять. Смотрите, мы никого не боимся, мы все это пройдем. спокойны. Мы ко всему должны быть готовы, к любым разговорам – это разговоры", – резюмировал украинский президент.

Напомним, Зеленский просил Трампа об усилении ПВО Украины. Президент США согласился "поискать запасы" систем ПВО.

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