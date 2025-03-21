ООН не може гарантувати безпеку Україні – різка заява Зеленського

Зеленський вважає, що ООН не матиме жодного мандату захищати України у разі, якщо Путін знову нападе.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає можливу місію від Організації Об'єднаних Націй (ООН) як альтернативу військовому іноземному контингенту або гарантіям безпеки після припинення війни.

Про це він сказав на брифінгу з президентом Чехії Петром Павелом у Києві.

"При всій повазі, ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки. Ми підтримуємо розумні, логічні стосунки з ООН, але це не може бути альтернативою", – вважає Зеленський.

Він вважає, що ООН не матиме жодного мандату захищати України у разі, якщо Путін знову нападе.

Також читайте Путін не має отримати право вето на західних миротворців – очільник МЗС Британії

"Тут є питання, чи буде такий мандат у контингенту. Поки немає відповіді на це питання, але, безумовно, коли є зрозумілі війська, є ППО та є кораблі, є літаки, є серйозна армія, а також є реальна розвідка наших партнерів тут в Україні, безумовно, піти проти такої інфраструктури дуже небезпечно для "рускіх". Чи буде Росія боятися ООН? Вони цією війною порушили все, тому я не думаю, що вони будуть боятися. Тому ми не розглядаємо (ООН – Ред.) як альтернативу. Допомогу "коаліції охочих" ми готові обговорити", – додав глава держави.

Раніше у Bloomberg з'явилася інформація, що миротворчі сили в Україні, ймовірно, включатимуть авіацію та флот.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.