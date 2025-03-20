У Польщі підтвердили підготовку кількох варіантів стабілізаційної операції в Україні

Нині тривають консультації на рівні головних військових командувачів країн, які готові взяти участь у місії.

У Лондоні тривають переговори щодо міжнародної стабілізаційної операції в Україні. Начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Веслав Кукула підтвердив, що нині розглядається кілька можливих сценаріїв такої місії. Польща може запропонувати матеріально-технічну підтримку, але не планує відправляти свої війська.

Про це начальник Генштабу розповів PAP.

За його словами, зустріч командувача оперативного командування Війська Польського генерала Мацея Кліша з британськими та французькими військовими лідерами є продовженням переговорів у Парижі, які відбулися минулого тижня.

"Вона служить розробці операції із забезпечення миру в Україні", – пояснив генерал.

Нині тривають консультації на рівні головних військових командувачів країн, які готові взяти участь у місії.

"Ми визначили керівні принципи, напрями взаємодії та можливого розвитку подій, тепер ми передаємо це органам планування – тобто командуванням, які передбачають планування операцій та можливу взаємодію", – зазначив Кукула.

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Начальник Генштабу наголосив, що Польща не залучатиме своїх військових до операцій на території України, проте її роль у місії буде важливою. "Ми не залучатимемо наших солдатів до операцій в Україні, але ми усвідомлюємо, що провести цю операцію без участі Польщі неможливо, хоча б через наш особливий геополітичний стан", – підкреслив Кукула.

Він зазначив, що Польща готова надати "дуже широкий спектр компетенцій, насамперед пов’язаних із базуванням військ, їхньою матеріально-технічною підтримкою, а також наданням навчальної інфраструктури, чи то для навчання українських військ, чи підтримання готовності сил, які гарантуватимуть стабільність та мир".

Генерал також підтвердив, що остаточний формат місії залежатиме від розвитку мирних переговорів.

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"Давайте пам’ятати, що головним ‘двигуном’ усіх подібних дій буде хід мирних переговорів, і саме вони визначать основний напрямок того, як проходитиме ця операція. Як військові, ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій", – підсумував він.

Нагадаємо, що Великобританія, Франція, Туреччина, Португалія та Швейцарія вже висловили готовність направити війська в Україну після можливого укладення угоди.