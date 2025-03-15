Австралія відкрита для миротворчих місій в Україні, але є умова

Згідно із заявою прем'єра Альбанезе, Австралія відкрита для розгляду будь-яких запитів на участь у майбутніх миротворчих зусиллях на підтримку справедливого і тривалого миру.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе після онлайн-зустрічі на підтримку України зазначив, що його країна може розглянути відправлення миротворців на українські території. Але тільки після припинення вогню.

Про це йдеться в заяві прем'єра в соцмережі Х 15 березня.

Згідно з документом, Австралія відкрита для розгляду будь-яких запитів на участь у майбутніх миротворчих зусиллях на підтримку справедливого і тривалого миру.

"Ми маємо горду традицію підтримки миру через вісімдесят років участі в міжнародних миротворчих місіях. Звичайно, миротворчі місії за визначенням вимагають попередньої умови миру", — написав він.

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Посадовець підтвердив, що Австралія підтримуватиме Україну, скільки це буде потрібно, адже це відповідає національним інтересам країни та є боротьбою за міжнародне верховенство права.

"Режим президента Путіна має імперіалістичні плани щодо України і не тільки. Ми повинні забезпечити, щоб незаконні та аморальні дії Росії не були винагороджені жодним мирним процесом", — зазначив Альбанезе.

Прем'єр Австралії додав, що його держава підтримує будь-який "значущий прогрес" на шляху до справедливого і тривалого миру в Україні, але для цього на Росію необхідно буде чинити тиск.

Тиждень тому, 8 березня, Альбанезе вже казав, що Австралія розгляне можливість участі в миротворчих силах в Україні, але поки що занадто рано для будь-якого розгортання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на віртуальному саміті "коаліції охочих" домовилися прискорити роботу над підтримкою можливої мирної угоди. Прем’єр Британії Кір Стармер заявив, що Путін рано чи пізно буде змушений сісти за переговори.

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