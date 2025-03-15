Орбан назвав Євросоюз імперією, яка прагне колонізувати Україну

Угорський прем'єр-міністр закликав своїх співгромадян голосувати проти членства України в ЄС.

У суботу, 15 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час свого публічного виступу у Будапешті з нагоди національного свята назвав Європейський Союз імперією, яка прагне колонізувати Україну.

Угорського прем’єра цитує видання About Hungary.

Орбан у своїй промові звинуватив Брюссель у "безрозсудній ескалації" війни між Росією та Україною, заявивши, що Угорщина "не буде втягнута у війну, яка не є її власною".

Він також назвав Євросоюз "імперією", яка, буцімто, має власні плани на Україну.

"Імперія не хоче допомагати Україні, вона хоче її колонізувати", - заявив Орбан.

При цьому він додав, що Угорщина не дозволить "розкрадати свої ресурси" для цієї мети і не підтримуватиме членство України в Євросоюзі.

"Наша відповідь може бути єдиною: Союз, але без України", - сказав угорський прем’єр.

Віктор Орбан цинічно заявив, що "війна не була поставлена на голосування угорському народу, але вони [керівні органи Євросоюзу] не зможуть не запитати нас про членство України в ЄС", закликавши громадян твердо стояти на майбутньому референдумі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд проведе опитування угорців щодо їхньої підтримки вступу України до ЄС.

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