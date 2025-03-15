Орбан назвал Евросоюз империей, стремящейся колонизировать Украину

Венгерский премьер-министр призвал своих сограждан голосовать против членства Украины в ЕС.

В субботу, 15 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего публичного выступления в Будапеште по случаю национального праздника назвал Европейский Союз империей, стремящейся колонизировать Украину.

Венгерского премьера цитирует издание About Hungary.

Орбан в своей речи обвинил Брюссель в "безрассудной эскалации" войны между Россией и Украиной, заявив, что Венгрия "не будет втянута в войну, которая не является ее собственной".

Он также назвал Евросоюз "империей", которая, якобы, имеет свои планы на Украину.

"Империя не хочет помогать Украине, она хочет ее колонизировать", – заявил Орбан.

При этом он добавил, что Венгрия не позволит "разворовывать свои ресурсы" для этой цели и не будет поддерживать членство Украины в Евросоюзе.

"Наш ответ может быть единственным: Союз, но без Украины", — сказал венгерский премьер.

Виктор Орбан цинично заявил, что "война не была поставлена на голосование венгерского народа, но они [руководящие органы Евросоюза] не смогут не спросить нас о членстве Украины в ЕС", призвав граждан твердо стоять на будущем референдуме.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство проведет опрос венгров относительно их поддержки вступления Украины в ЕС.

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