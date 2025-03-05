Венгрию могут лишить права голоса в ЕС — Politico

Среди инициатив также предлагают назначить Каю Каллас министром иностранных дел ЕС.

Евродепутаты от проевропейской партии Volt готовят план, в котором призывают лишить Венгрию права голоса в Европейском Союзе из-за неоднократного блокирования совместных решений.

Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на текст плана.

Документ состоит из девяти пунктов, среди которых предложение назначить верховную представительницу ЕС по иностранным делам Каю Каллас министерством иностранных дел ЕС. Также отмечено необходимость создания общей европейской армии и пересмотра договоров ЕС с целью расширения и усиления оборонных возможностей.

Напомним, Венгрия заблокировала проект Евросоюза по гарантиям безопасности Украины.

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