Воин мог "списаться" после гибели брата, однако продолжил защищать Украину.

В Киеве прощаются с 28-летним Василием Ратушным. Военный загнул в результате удара вражеского FPV-дрона.

Об этом сообщает ТСН.ua.

В Киеве прощаются с 28-летним бойцом Василием Ратушным

Как известно, речь идет о брате погибшего киевского активиста Романе Ратушном. Василий был пилотом БПЛА подразделения "Птицы Мадяра". Участвовал в Революции Достоинства.

С Героем прощались в Михайловском монастыре, а ныне траурный кортеж на Майдане Незалежности, откуда двинется на Байковое кладбище под любимую песню Василия "Дубий молодой".

Напомним, ночью 27 февраля 2025 года на боевом выезде от прямого прилета дрона погиб пилот "Птиц Мадяра" Василий Ратушный — брат Романа Ратушного.

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