На фронте погиб брат Романа Ратушного

Он был пилотом дронов.

Ночью 27 февраля 2025 года на боевом выезде от прямого прилета ФВП погиб пилот беспилотников "Птиц Мадяра" Василий Ратушный — брат Романа Ратушного.

Об этом в социальных сетях сообщила мать погибших братьев Светлана Поваляева.

"Мой старший сын, моя жизнь", — говорится в сообщении.

Также она добавила несколько фото погибшего.

Напомним, что Роман Ратушный – украинский общественный деятель, журналист, военный-добровольец. Участник Евромайдана. Известен борьбой за сохранение столичного урочища Протасов Яр и как участник русско-украинской войны.

Погиб в бою под Изюмом 8 июня 2022, попав во вражескую засаду.

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