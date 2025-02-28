Враг атаковал беспилотниками Сумы: есть пострадавшие

Вечером в четверг, 27 февраля, враг атаковал беспилотниками Сумы.

Об этом сообщает Сумской городской совет в сообщении в соцсетях.

Известно о нескольких пострадавших и повреждении окон в ряде домов в одном из микрорайонов города.

На месте работают экстренные службы.

Жители поврежденных помещений могут переночевать в укрытии ФЦ "Барса".

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Там же в пятницу, 28 февраля, с 8:30 будет работать штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, где пострадавших будут консультироваться по разным вопросам и принимать заявления на обследование поврежденного жилья.

Также враг нанес авиационный удар по Краснопольской громаде, применив КАБы, 27 февраля 2025 года, около 21:00.

Об этом сообщает Сумская ОВА в сообщении в соцсетях.

По предварительной информации, люди не пострадали. В результате атаки россиян поврежден многоквартирный дом, 10 частных домов, придомовые здания.

Также с БпЛА сброшена взрывчатка в Глуховской громаде. В результате обстрела поврежден газопровод низкого давления.

На местах прилетов работают все необходимые службы.

"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее, во вторник, 25 февраля, российская армия нанесла удар "Шахедами" по Сумам. По предварительным данным, в результате атаки пострадали три человека.

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