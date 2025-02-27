"Очень уважаю": Трамп изменил свое мнение о Зеленском

У Трампа спросили, извинится ли он перед украинским президентом за слова о "диктаторе", однако тот ушел от ответа.

Президент Дональд Трамп, после того как "забыл", что называл Владимира Зеленского "диктатором", теперь заявил, что уважает президента Украины.

Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает CNN.

Трамп отказался сказать, воспользуется ли возможностью извиниться перед президентом Украины Владимиром Зеленским за то, что на прошлой неделе назвал его "диктатором без выборов".

В то же время президент США подчеркнул, что очень уважает Зеленского и украинцев за то, что они "смело" борются.

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"У нас будет очень серьезная хорошая встреча, надеюсь на это. Мне кажется, нам многое удастся. Я уважаю президента Зеленского, украинцы сражались очень смело. Мы предоставили огромное количество снаряжения, надеюсь, что оно было полезным. Они действительно воевали. Кто-то должен использовать это оборудование, и они были очень смелы в этом смысле", — сказал он.

Трамп сказал, что Зеленский встретится с ним в Белом доме в 11 утра по местному времени в пятницу (Время в Вашингтоне отстает от киевского на 7 часов. По киевскому времени встреча состоится в 18:00).

Напомним, 19 февраля Трамп назвал президента Зеленского "диктатором" и предупредил, что он должен действовать быстро, чтобы обеспечить мир или рискует потерять свою страну.

Сегодня Дональд Трамп сообщил о своей цели "номер один" в отношении Украины. Также он сказал, что доверяет Путину.

Кроме того, Трамп заявил, что война в Украине закончится "или скоро или никогда".

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