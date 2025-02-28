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Ночью 28 февраля над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Ночью 28 февраля над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг атаковал Украину беспилотниками 28 февраля 2025 года / Фото: ТСН.ua

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 28 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

  • Кривой Рог/р-н;

  • Лубны/р-н;

  • Черкасщина/Киевщина;

  • Николаев;

  • Миргород/окрестности;

  • Золотоноша/р-н;

  • Днепропетровщина;

  • Винницкая;

  • Житомирщина.

Напомним, что ранее в Запорожье российский дрон попал в многоэтажку: стало известно, сколько людей удалось спасти.

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