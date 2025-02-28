Ночью 28 февраля над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 28 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:
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Кривой Рог/р-н;
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Лубны/р-н;
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Черкасщина/Киевщина;
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Николаев;
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Миргород/окрестности;
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Золотоноша/р-н;
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Днепропетровщина;
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Винницкая;
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Житомирщина.
Напомним, что ранее в Запорожье российский дрон попал в многоэтажку: стало известно, сколько людей удалось спасти.
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