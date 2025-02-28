Ночью 28 февраля над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 28 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

Кривой Рог/р-н;

Лубны/р-н;

Черкасщина/Киевщина;

Николаев;

Миргород/окрестности;

Золотоноша/р-н;

Днепропетровщина;

Винницкая;

Житомирщина.

Напомним, что ранее в Запорожье российский дрон попал в многоэтажку: стало известно, сколько людей удалось спасти.

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