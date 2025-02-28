Почему российские "Шахеды" стали громче: эксперт объяснил причину

В последнее время у российских "Шахедов" изменился звук, и они кажутся более громкими. Это связано не с модификацией вражеского оружия. Звук вражеских дронов ощущается громче, поскольку они стали ниже летать.

Об этом рассказал в эфире телемарафона аналитик, авиационный эксперт Константин Криволап.

"Изменился звук, потому что он стал ближе. Эхо стало лучше", – продолжил он.

Эксперт добавил, что россияне по-прежнему используют в этих дронах китайский двигатель.

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"Это старый двигатель – поршневой. Они его просто скопировали – как смогли, так и сделали. От него требуется, чтобы он мог определенное время лететь, где-то 10-20-25 часов, а потом он может смело "умирать", – объяснил Криволап.

Эксперт обратил внимание на то, что россияне постоянно меняют и модернизируют "Шахеды". Поэтому от иранского дрона там уже ничего не осталось.

"Модернизация в направлении улучшения системы навигации. То есть меньшая чувствительность к нашему РЭБу, потому что сначала мы с этим очень эффективно работали. Это улучшение возможной связи на отдельных моделях, если они хотят знать, где был сбит этот "шахед" или даже видеть это место. Они там добавляли. Даже были прилеты "шахедов", которые сбивали – там были элементы Starlink. Это то, что касается связи", – сказал он.

Появились отдельные модели российских "шахедов", у которых есть оптика, и они берут разведданные. Потом их либо передают, либо эти дроны залетают обратно в Россию, либо в Беларусь, отметил эксперт.

"Там уже они их ловят и списывают с карт памяти эту информацию", – объяснил он.

Криволап добавил, что россияне будут увеличивать количество и скорость дронов, а также улучшать систему наведения "Шахедов". То есть, если изначально была одна специальная антенна типа "Комета", то сейчас уже видели, что оккупанты применяют по четыре или даже восемь.

"Они будут меняться. Мы должны это понимать и разрабатывать свои системы, которые не позволят этим "Шахедам" вообще летать над нашими городами", – сказал авиаэксперт.

Что касается противовоздушной обороны против "Шахедов", то, по словам Криволапа, первый вопрос заключается в средствах обнаружения, затем наведения. И только на третьем месте – средства поражения. Украина серьезно занимается вопросами разработки дронов-перехватчиков, летающих на более высоких скоростях, чем "Шахеды". Работает также над системами инициации подрыва и производит системы наведения малой дальности.

"Думаю, что будущее все же будет двигаться в направлении уменьшения стоимости уничтожения этого "Шахеда". По возможности, это может быть и лазерное оружие. Может быть оружие средств сверхвысокой частоты, когда не в луч лазера проецируется, а делается очень мощное микроволновое излучение, которое может вывести саму электронику из строя. Это легкая авиация, которая может закрепить средства поражения и с помощью различных систем находить "Шахеды", потом их поражать на каких-то пересекающихся курсах – сверху или сбоку. Думаю, в этом направлении надо двигаться", – резюмировал авиационный эксперт.

Ранее ТСН.ua писал о том, что Россия создает новые "Шахеды" с почти ракетными возможностями.

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