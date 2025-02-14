Взрыв "Шахеда" на ЧАЭС - как спасают Киев и мир от радиации

На ЧАЭС и эксперты ответили на вопрос о том, повысится ли радиационный фон.

Стали известны новые подробности об атаке российского дрона, который в ночь на 14 февраля нанес прямой удар по защитному сооружению четвертого реактора Чернобыльской АЭС. По словам президента Украины, повреждения укрытия существенные, а сам удар является угрозой для всего мира.

Сегодня, второй раз в истории, над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС снова тушили пожар и снова работают ликвидаторы. По данным МВД Украины, продолжается разбор защитного покрытия над разрушенным 4 энергоблоком для обнаружения очагов тления.

"На месте работают, в частности, спасатели-верхолазы", — через несколько часов после попадания российского дрона уточнил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По данным пресс-службы СБУ, оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе "Герань-2" типа "Шахед".

Обломки дрона, атаковавшего ЧАЭС. Фото: СБУ

"Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью", — сообщили в СБУ.

К этому в СБУ добавили, что по оценкам экспертов, оккупанты целенаправленно ударили именно по этому объекту.

Варианты восстановления

Как будут устранять последствия взрыва и пожара, какая угроза возникла для Украины и других стран — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали непосредственно на ЧАЭС, независимый, специалист по ядерной энергетике Ольга Кошарная и бывший глава Госатомрегулирования Григорий Плачков.

"Были пробиты обе оболочки (нового объекта "Укрытие" — Ред.), начался пожар. Специалисты изучают размеры отверстия, которое возникло. Решение (относительно алгоритма ремонта — Ред.) будет принято позже. Радиационный фон не повысился. Но если бы был начата демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие", то ситуация была бы совсем иной", — сообщил в комментарии для ТСН.ua представитель ЧАЭС Виталий Медведь.

Атомщики показали, куда попал дрон. Фото: ЧАЭС

Кроме того, на ЧАЭС уточняют и напоминают, что старый бетонный объект "Укрытие", построенный после аварии на ЧАЭС и находящийся под железной аркой, не был демонтирован, поэтому утечки радиации не ожидается.

Так теперь выглядит укрытие реактора. Фото: ЧАЭС.

Соучредитель общественной организации "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная в комментарии для ТСН.ua рассказала следующее:

"Оболочка этого укрытия состоит из двух слоев – наружного и внутреннего. Между слоями есть пространство, в котором циркулировал теплый воздух. Новый конфайнмент не отапливается традиционными методами. Теплый воздух требуется для того, чтобы не образовывался конденсат из-за температуры и чтобы вода не попадала внутрь помещения. Соответственно, герметичность полностью разрушена, есть отверстие", — сообщила нам эксперт.

На месте попадания был пожар. Фото: ЧАЭС.

По ее данным, более того, повреждены основные краны, предназначенные для перемещения грузов и обращения с отходами.

"Краны проектировала компания из США. Оболочку производила компания из Турции. То есть, чтобы восстановить функционал систем (вентиляцию, фильтры для задержки радиактивной пыли), нужно снова создать рабочую группу из инженеров, которые были задействованы в изготовлении укрытия. Будет какое-то временное решение. Безусловно. Нужно время и средства", — говорит Ольга Кошарная.

По ее мнению, это было демонстрационное попадание дроном накануне Мюнхенской конференции.

"Путин демонстрирует, что "красных линий" нет. Попадание было сделано в ту часть арки, где нет опасных веществ. Это демонстративный удар. Арка рассчитана на то, чтобы выдержать землетрясение мощностью 6 баллов, чтобы выдержать Торнадо, но не рассчитана на бомбардировку. Отремонтировать возможно, но сколько времени понадобится — прогнозировать сложно", — говорит Ольга Кошарная.

Она не исключает, что, вероятно, в ближайшее время отверстие будет временно накрыто для того, чтобы туда не попадали осадки.

"Но вентиляция работать не будет. Что касается повышения радиационного фона, то я не предполагаю этого, потому что попадание было в более безопасное место в арке. Если повышение и будет, то в пределах промышленной площадки. Это риски для персонала. В худшем случае — в зоне отчуждения. Населению угрозы пока нет", — уточняет она.

Взрыв рядом с тем же реактором

В свою очередь бывший глава Госатомрегулирования Григорий Плачков рассказал, что есть несколько вариантов, которые могут рассматривать инженеры.

"Очень плохо то, что попадание было рядом с четвертым энергоблоком. До попадания в арке было создано давление, которое не позволяло радиактивной пыли попадать наружу. Была специальная резиновая мембрана, сохранялся особый микроклимат, который не позволял распространяться радиактивным веществам далее. Обїект проектировался так, чтобы его можно было отремонтировать. Поврежденный металл можно заменить на новый", — говорит Плачков.

По его словам, есть два варианта: передвинуть арку на специальную площадку или проводить все работы на месте.

"Сложно ответить на этот вопрос, потому что идут обстрелы. Зона атакуется постоянно. Это одно из самых сложных сооружений в Европе", — резюмирует Григорий Плачков.

Он не исключает, что Россия атаковала ЧАЭС целенаправленно, создавая условия для очередного шантажа.

Дрон РФ с фугасной боевой частью ударил в укрытие ЧАЭС

Ранее сообщалось о том, что из-за атаки беспилотника на Чернобыльскую АЭС в Минэнерго предупредили об угрозе.

Читайте также: