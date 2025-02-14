Атака беспилотника на Чернобыльскую АЭС: в Минэнерго предупредили об угрозе

Саркофаг не предназначен для того, чтобы защищать от ударов ракеты или БпЛА.

Ночью беспилотник РФ ударил по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В случае повреждения саркофага есть угроза повышения радиационного фона, и только в Украине.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак в эфире телеканала "Мы — Украина".

"Саркофаг, объект укрытия, не предназначен для того, чтобы защищать от ракетных или дроновых поражений. Саркофаг предназначен для того, чтобы предотвратить распространение ядерной пыли, которая есть под ним. Пробитие и создание ударной волны внутри однозначно приведет к значительному повышению радиационного фона в пределах определенной территории. Какой будет эта территория зависит от того, какой силы будет взрыв", — подчеркнул представитель Минэнерго.

По его словам, сейчас происходит тушение остатков пожара. Затем специалисты оценят последствия и примут решение "что нужно сделать, чтобы восстановить целостность и безопасность объекта".

Напомним, утром 14 февраля украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие на Чернобыльской АЭС. Возник пожар. Повреждения серьезные.

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