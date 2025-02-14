У Путина прокомментировали атаку дрона на Чернобыльскую АЭС

В ночь на14 февраля российский беспилотник ударил по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. В Кремле нагло заявляют, мол, не наносят удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины.

Об этом цинично заявил спикер российского "фюрера" Дмитрий Песков.

В Кремле в традиционной для себя манере все отрицают. Мол, заявление украинского президента о попадании российского дрона по Чернобыльской АЭС не соответствует действительности, а "утверждение о причастности Москвы к таким ударам – провокация".

"Вооруженные силы РФ этого не делают", — нагло выразился спикер "фюрера" Кремля.

Напомним, утром 14 февраля украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие на Чернобыльской АЭС. Возник пожар.

Известно, что удар россиян существенно повредил укрытие Чернобыльской АЭС. На данный момент радиационный фон не повышался.

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