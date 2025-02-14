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У Путіна прокоментували атаку дрона на Чорнобильську АЕС

У Путіна прокоментували атаку дрона на Чорнобильську АЕС

Володимир Путін. / Фото: Associated Press

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Вночі 14 лютого російський безпілотник вдарив по укриття 4 енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. В Кремлі нахабно заявляють, мовляв, не завдають ударів по інфраструктурі ядерної енергетики України.

Про це цинічно заявив речник російського "фюрера" Дмитро Пєсков. 

У Кремлі у традиційні для себе манері все заперечили. Мовляв, заява українського президента про влучення російського дрону по Чорнобильській АЕС не відповідає дійсності, а "твердження про причетність Москви до таких ударів - провокація".

"Збройні сили РФ цього не роблять", - нахабно висловився речник "фюрера" Кремля. 

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