Аскорбінова кислота: чим небезпечне передозування вітаміну С

Аскорбінова кислота бере активну роль в утворенні гормонів щитовидної залози, виробленні колагену, перетворенні серотоніну – одного з головних нейромедіаторів. Також вітамін С відповідає за надходження глюкози до клітин тканин. Крім того, аскорбінова кислота надає потужну омолоджуючу дію на всі тканини організму та уповільнює старіння.

Але вживати таблетований вітамін С для профілактики на власний розсуд — недоречно. Загальнорекомендована щоденна кількість вітаміну С для дорослої людини — до 1500 мг.

Щоб забезпечити її, досить з'їдати регулярно кілька яблук, апельсин, овочевий салат. Аскорбінка з цих продуктів ідеально засвоюється, а зайве просто виводиться з сечею. Якщо немає клінічних ознак дефіциту вітаміну С, вживати його у концентрованій формі взагалі не варто.

Якщо до організму постійно надходить велика кількість аскорбінової кислоти, зрештою збільшується навантаження на нирки й підвищується ймовірність розвитку гіпероксалатурії — утворення камінців. Є також ризик розвитку аскорбінового нефриту — небезпечного ураження нирок.

Оскільки вітамін С підвищує засвоюваність заліза, у великих дозах він протипоказаний дітям з підвищеним гемоглобіном.

У жінок дуже високі дози вітаміну можуть викликати гормональний дисбаланс.

Яка добова норма вітаміну С повинна бути у дорослого

Дозування залежить від статі та маси тіла. Для чоловіків вона становить, в середньому, 90 мг в день, для жінок – близько 70. У деяких випадках (при відновленні після травм і захворювань, під час спортивних змагань, при виснаженні, гіповітамінозі та ін.) доза вітаміну С може бути збільшена, але вона не повинна перевищувати 2 000 мг за добу.

Фізіологічна потреба людини в аскорбіновій кислоті в середньому варіюється від 30 до 90 мг на добу. Точне дозування допоможе розрахувати лікар після уточнення особливостей харчування, способу життя та цілей прийому.

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