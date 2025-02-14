Атака безпілотника на Чорнобильську АЕС: в Міненерго попередили про загрозу

Саркофаг не призначений для того, щоб захищати від ударів ракети чи БпЛА.

Вночі безпілотник РФ вдарив по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. У разі пошкодження саркофагу є загроза значного підвищення радіаційного фону, і лише тільки в Україні.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Роман Андарак в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

"Саркофаг, об'єкт укриття, не призначений для того, щоб захищати від ракетних чи дронових уражень. Саркофаг призначений для того, щоб запобігти поширенню ядерного пилу, який є під ним. Пробиття і створення ударної хвилі всередині однозначно призведе до значного підвищення радіаційного фону в межах певної території. Якою буде ця територія залежить від того, якої сили буде вибух", — наголосив представник Міненерго.

За його словами, наразі відбувається гасіння залишків пожежі. Потім фахівці оцінять наслідки та ухвалять рішення, "що треба зробити, щоб відновити цілісність і безпеку об'єкту".

Нагадаємо, зранку 14 лютого український президент Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильській АЕС. Виникла пожежа. Пошкодження серйозні.

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