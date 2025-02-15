Блогерша Алхим шокировала попытками совершить самоубийство: "Хотела повеситься"

Скандально известная блогерша Анна Алхим шокировала откровенным признанием.

Знаменитость рассказала о сложном эмоциональном периоде в жизни. Анна поделилась, что перед Новым годом пыталась совершить самоубийство. Это уже ее четвертая попытка за жизнь покончить с собой. Среди причин блогерша назвала нестабильное эмоциональное давление изнутри. Она признается, что в канун праздника хотела повеситься, но, к счастью, судьба не позволила ей это сделать. Алхим говорит, что в тот момент даже не думала о последствиях и будущем воспитании ребенка.

"У меня были попытки самоубийства. Перед Новым годом. Но слава Богу я еще нужна этому миру и я жива здорова. Но было желание. Я очень эмоциональна и мне иногда трудно справиться с эмоциями. Идет такой сильный эмоциональный скачок, что ты не можешь его контролировать. Я была одна дома и не было ребенка, его няни или близких. Я хотела повеситься. К тому же накануне повесился бывший муж Седоковой. Я залезла на стремянку и у меня не выдержал ремень. В общем, у меня было четыре попытки самоубийства при жизни: резала вены, пила таблетки… Но теперь считаю, что у меня есть миссия", – рассказала Алхим в подкасте Василия Тимошенко.

Анна Алхим / Фото: instagram.com/anya.alkhim

После неудачной попытки самоубийства звезда Сети переосознала свою жизнь и ценности. И считает необходимостью поддержать людей, которые столкнулись с похожими внутренними переживаниями. Она призывает, что все проблемы можно преодолеть и стать сильнее.

"Хочу, чтобы люди поняли, что даже если вы самый сильный человек, но у вас иногда опускаются руки – это все можно исправить, это не страшно. Это сделает вас только сильнее. Все видят картинку в Instagram и им кажется, что я нереальная и безэмоциональная, а у меня очень много эмоций. Но я многое переоценила. Такое переосознание произошло!" – добавила блогерша.

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